Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 792'ye yükseldi (13 Haziran Koronavirüs Son Durum)

13 Haziran 2020 koronavirüs tablosunda son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.
BAKAN KOCA: VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. " ifadelerini kullandı.
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020