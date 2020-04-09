Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp