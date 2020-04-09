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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 19:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 908'e yükselirken, toplam vaka sayısı 42 bin 282 oldu. Koronavirüs tedavisi tamamlanıp taburcu olan kişi sayısı ise 2 bin 142 oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Ayrıntılar geliyor...

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