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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi, toplam vaka sayısı ise 52 bin 167'ye yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi

Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye, can kaybı bin 101'e yükseldi.

Son 24 sattte 542 kişi daha sağlığına kavuştu.

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Bakan Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.


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