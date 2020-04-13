Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020



