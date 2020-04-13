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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 19:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüsten bugün 98 kişi daha hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 61 bin 49'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.


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