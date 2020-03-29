Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, koronavir\u00fcs ile ilgili son dakika geli\u015fmelerini Twitter'dan payla\u015ft\u0131. Bakan Koca yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Toplam vaka say\u0131s\u0131 9 bin 217'ye, hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 ise 131'e y\u00fckseldi" dedi.\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130stanbul\u2019da koronavir\u00fcs vakas\u0131na giden sa\u011fl\u0131k ekibine deh\u015feti ya\u015fatt\u0131lar8 k\u00f6ye daha koronavir\u00fcs karantinas\u0131!\u00c7in\u2019den destek mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131: 'Haydi T\u00fcrkiye, senin yan\u0131nday\u0131z!'