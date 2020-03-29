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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 19:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, toplam vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131'e yükseldi" dedi.

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koronavirüs Son dakika

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