Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131'e yükseldi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...



