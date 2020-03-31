Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531 , toplam can kaybı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847 , toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, can kaybı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son rakamları sosyal medya hesabından paylaşarak, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.



???? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QvrMR5FKsl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020



