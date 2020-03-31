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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 19:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e , toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531 , toplam can kaybı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847 , toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

Bugünkü test sayısı 15 bin 422, vaka sayısı 2 bin 704, can kaybı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son rakamları sosyal medya hesabından paylaşarak, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:


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Son dakika koronavirüs vaka sayısı Türkiye

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