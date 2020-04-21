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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2259'a yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2259'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 19:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2259'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, son 24 saatte yapılan test sayısı 39 bin 429, 4 bin 611 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. 119 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 2 bin 259'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi.

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon."

AYRINTILAR GELİYOR...

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koronavirüs Son dakika

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