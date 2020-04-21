Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2259'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, son 24 saatte yapılan test sayısı 39 bin 429, 4 bin 611 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. 119 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 2 bin 259'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi.

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon."

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

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