Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 109 can kaybı daha

Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/98GfL0iq2u — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 24, 2020



