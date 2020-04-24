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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 109 can kaybı daha

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 109 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 19:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 109 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 109 can kaybı daha

Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu.

24NİSAN

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.


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