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Son Dakika | Türkiye'de Omicron nedeniyle vaka sayısı artıyor! Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama: Hastaneye yatış...

28.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye'de Omicron varyanıt nedeniyle koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. Son 24 saate yeni vaka sayısı ise 26 bin 99 olarak kaydedilirken Sağlık Bakanı Koca "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır." uyarısı geldi. Söz konusu gelişmeler endişe yaratırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan'dan Omicron'la ilgili açıklama geldi. Prof. Dr. İlhan "Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi

Son Dakika | Türkiye'de Omicron nedeniyle vaka sayısı artıyor! Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama: Hastaneye yatış...

Son Dakika: Türkiye'de Omicron varyantı etkisini göstermeye başladı. Özellikle son 24 saatte koronavirüs vaka sayısında ciddi artış görüldü. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 24 oldu. Vaka sayısındaki ani yükseliş nedeniyle açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir " ifadelerine yer verdi. Omicron varyantının çok hızlı yayıldığının altını çizen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan. aşılanmanın önemine vurgu yaptı. İskoçya ve İngiltere'deki gelişmeleri örnek gösteren İlhan "Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır." dedi. İşte Omicroın varyantıyla ilgili son dakika gelişmeleri..

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, pandemi sürdükçe yeni varyantların mutlaka çıkacağını söyledi. 'Omicron'un Güney Afrika'dan çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Güney Afrika'nın da aşılamada çok düşük seviyelerde olduğunu biliyoruz. Demek ki aşısı yoğun olmayan ülkelerde, toplumların belli bir yüzdesi aşı seviyesine ulaşmamış ülkelerde varyantların çıkması daha muhtemel" diye konuştu.

"VAKA SAYISI ARTIYOR AMA..."

Prof. Dr. İlhan, 'Omicron' ile ilgili yakın zamanda İngiltere'de 2 çalışmanın ön sonucunun paylaşıldığını hatırlatarak, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. 'Omicron' süreci ile ilgili 'Daha çok bulaş oluyor; ama öldürücülük, ağır geçirme daha mı az oluyor' diye insanlar düşünüyor olabilirler. Bu da bir seçenek olabilir; ama bunu söylemek için henüz erken, biraz daha değerlendirme yapmak gerekiyor. İngiltere, İskoçya aşılama oranı çok yüksek ülkeler. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Bakın en önemlisi bu aslında; vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılılar" dedi.

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AŞILANMANIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. İlhan, aşıların tamamlanmış olmasının önemine değinerek, "Ülkemizde de 'Omicron' varyantı tespit edildi. 'Omicron' daha da yayılabilir elbette. Vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor; virüsün bulaşma yolu değişmedi. Aşı olan kişilerde hangi yaş grubu olursa olsun, 'Omicron' ya da başka varyant olsa da olmasa da hastalık daha hafif seyrediyor. Bizim yapmamız gereken şey; aşımız eksikse tamamlamak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek" diye konuştu.

YILBAŞ İÇİN UYARDI

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı için plan yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Yılbaşı, tatiller gibi dönemlerde maalesef vatandaşlar daha çok kalabalıkta bir arada olma eyleminde oluyorlar. Şu an için baktığımızda yılbaşı için bir hareketliliğin yaşanmaya başladığına şahit oluyoruz. Mevcut durumda virüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olduğunu da düşündüğümüzde dikkatli olmak gerekiyor. Benim yılbaşı için önerilerim; yine vatandaşlar mümkünse çekirdek aileleriyle zaman geçirmeleri, birkaç aile bir araya gelecekse ortamın temiz hava ile havalandırılması. Aynı zamanda vatandaşlar bir araya gelecekse, aşılama dozları eksik olanların tamamlaması, hiç başlamayanların başlaması önemli. Dış mekanlara gidilecekse de dış mekanları havalandırılan ve mesafeye dikkat eden mekanlar olmasını tercih ederseler, olabildiğince az düzeyde enfekte kişi ile beraber yılbaşı sürecini geçirebiliriz düşüncesindeyim."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
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