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Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 87 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 20:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 87 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 812'ye yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 87 can kaybı daha

Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.


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