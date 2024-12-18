Son dakika | Türkiye'de Süper İletken Çip Üretim Evi kuruluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunu bile eleştirip küçümsüyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki yol haritasıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Süper İletken Çip Üretim Evi kurulacağını duyuran Erdoğan "Luantum bilgisayar teknolojisindeki bu adım ile Türkiye'yi küresel rekabette stratejik yere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"ÜLKE OLARAK GEÇ KALDIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Türkiye'de bilim ve teknoloji uzun yıllar idealist bir avuç insanın kendi imkanlarıyla sınırlı bir uğraşı olarak görüldü. Bilim insanlarımız hak ettiği ilgiyi bulamadı. Bilimsel birikimin kurumsallaşması konusunda geç kalmış bir ülkedeyiz. Akademik üretkenlikte bizden ileri olan toplumların çoğu devletin desteğini almış bilim akademilerini bizden çok daha önce hayata geçirdiler.

"SÜPER İLETKEN ÇİP ÜRETİM EVİ KURACAĞIZ"

Savunma sanayimizin merkezinde olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimiz daha emekleme aşamasındayken boğuldu. Dünyada kuantum bilgisayara sahip olan 15 ülkeden biriyiz. Biz kuantum bilgisayar teknolojisindeki bu adım ile Türkiye'yi küresel rekabette stratejik yere taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde kuracağımız 'Süper İletken Çip Üretim Evi' ile çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlarına giden yolu aşacağız. İnsan devrim niteliğindeki böyle bir gelişmeden neden rahatsız olur? Bunu bile eleştirenler, küçümseyenler çıkabiliyor.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN DAHA BÜYÜK"

Zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık, milletimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Türkiye yan sanayi fikirlerin üretildiği bir ülke değildir. Kendi rotamızı çizmeye yalnızca siyaset ve diplomaside değil, bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var. 2002'ye göre bugün çok iyi konumdayız, gelecekte daha iyi seviyelerde olacağız. Umudunu bize bağlayanlar için bunu başaracağız. Çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerliyoruz. Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Ufkumuzu 782 bin kilometrekareye sıkıştıramayız. Türkiye'nin Suriye'de, Somali'de, Libya'da ne işi olduğunu soranlar bu vizyonu idrak edemeyebilir.

ERDOĞAN MISIR YOLCUSU

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Mısır'a ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan burada D-8 Teşkilatı 11’inci Zirvesi’ne katılacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır