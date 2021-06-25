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Son Dakika: Türkiye'den AB'ye sert tepki

25.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Türkiye'den AB'ye sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası açıklanan bildiride Türkiye ile ilgili bölümle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır.

AB’nin olumlu gündemi hayata geçirmeyi ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir.

Son Dakika: AB liderlerinden Türkiye çağrısıSon Dakika: AB liderlerinden Türkiye çağrısı

Yeni mali yardım paketi, Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır.

Ayrıntılar birazdan...


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sizin kadar aptalca bir siyaset yapan daha ülke yoktur elinizdeki koz daha iyi AB den açın kapıları salın gitsinler belimizi kırdınız bunlara bakacağız diye biz vatandaşları mahfettiniz niye vatandaşlık veriyorsunuz oylarınızın azaldığını çok iyi bildiğiniz için her zaman Akp ye oy vermiş biri olarak size inat gidip chp ye yada iyi partiye oy kullanacam bu görüştede milyonlarca insan varolduğundanda eminim sandıkta göreceğiz bakalım huzur hakkı alan vekilleri memurları hakkım hiçbirinize helal değil ne tarım ne hayvancılık kaldı anca toprakları peşkeş çekin
tabi ki suriyeliler için verecek. senin kara kaşın gözün verecek değil ya... Avrupalılar halkını düşünüyor suriyeli vasıfsızları istemiyor. parasını verip bize bakıcılık yaptırıyor. TÜRK halkına sor bakalım referandum ile suriyelileri kaç kişi istiyor.

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