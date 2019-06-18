Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna, bugün itibarıyla cevap gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi.

(Akar'ın Shanahan'a cevabi mektubu) Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı."

(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi.



