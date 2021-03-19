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  4. Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

19.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında tepki gösterdi. Açıklamada "Söz konusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir" denildi.

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in son dönemde, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir. Söz konusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir. Filistinlilerin Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail’in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır. Uluslararası toplumu, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail

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