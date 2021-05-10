HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e peş peşe sert tepkiler: Saldırılara 'dur' demenin vaktidir

Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e peş peşe sert tepkiler: Saldırılara 'dur' demenin vaktidir

10.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti. Plastik mermi ve ses bombalarının kullanıldığı müdahalelerde 215 Filistinli yaralandı. Öte yandan Türkiye'den İsrail'e peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e peş peşe sert tepkiler: Saldırılara 'dur' demenin vaktidir

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Olaylarda bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

İsrail'in Filistinlilere yönelik müdahalesine Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

"ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" dedi.

"SALDIRILARA 'DUR' DEMENİN VAKTİDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."

"İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİ BİTMİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı. Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Koronavirüsün vücuda girmesiyle gelişiyor! İlk 4,5 saat uyarısıKoronavirüsün vücuda girmesiyle gelişiyor! İlk 4,5 saat uyarısı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin İsrail Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.