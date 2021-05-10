Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e peş peşe sert tepkiler: Saldırılara 'dur' demenin vaktidir

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Olaylarda bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

İsrail'in Filistinlilere yönelik müdahalesine Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

"ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" dedi.

"SALDIRILARA 'DUR' DEMENİN VAKTİDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."