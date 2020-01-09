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  4. Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantıya tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçekdışı tezlere dayanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçekdışı tezlere dayanmaktadır. Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur.

Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz."

NE OLMUŞTU?

Dün Kahire'de, Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları Libya gündemiyle toplanmıştı.

Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlanmış ancak İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmamıştı.

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Türkiye Son dakika Kahire Dışişleri Bakanlığı

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