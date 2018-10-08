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Son dakika! Türkiye'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için arama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Suudi Arabistan Büyükelçisini dün Bakanlığa davet ettiği belirtildi. Bakan yardımcısı Önal'ın Suudi Arabistan Büyükelçisine "soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi" ilettiği aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hem ülkeni kötüleyecek hem de amerikan vatandaşı olacaksın ağzına geleni konuşacaksın amerika sana sahip mi çıkar sandın ülkene ihanettin karalamanın sonucu .....
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