Son dakika! Türkiye'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için arama talebi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Suudi Arabistan Büyükelçisini dün Bakanlığa davet ettiği belirtildi. Bakan yardımcısı Önal'ın Suudi Arabistan Büyükelçisine "soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi" ilettiği aktarıldı.
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