Son dakika: Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıması ve ardından bölgeye 'barış gücü' adı alınta Rus askerlerinin girmesini emretmesinin yankıları sürüyor. Kararla ilgili çok sayıda ülkeden açıklama gelirken Türkiye'den de ilk tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.
Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz”
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