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  4. Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Dışişleri'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Kalın, "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Türkiye'den İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Kasım Süleymani ve beraberindeki konvoya yapılan saldırının bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağını belirtti.

"TÜRKİYE SUİKASTLERE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.

Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.

Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."

KALIN: DİPLOMASİNİN İMKANLARI KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İRAN-ABD GERGİNLİĞİ KAYGI VERİCİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır.

Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır.

Irak’ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak’ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır.

Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir.

Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
kasım süleymani ABD İRAN Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
ellemeyin yesinler birbirlerini
elleyicek güç yok.bize bişey olmasin
endişe sırası bizde
ödlekler
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