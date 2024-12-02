Son dakika | Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı! Bakan Fidan: "Şam, kendi halkı ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlamalı"

Son dakika haberi: Suriye'de çatışmaların alevlenmesiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiği hızlandı. Fidan bugün İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Ankara'da görüştü. Bakanlar görüşmenin ardından basın açıklaması yapmak üzere kamera karşısına geçti.

"TÜRKİYE VE İRAN TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAK"

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

İran'la ilişkilerimizi geliştirmek için iş birliği içindeyiz. Sınır kapıları ve ulaştırma hatlarını geliştirmemiz gerekiyor. Ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmak istiyoruz.

Türkiye ve İran teröre karşı ortak iş birliği içinde olmaya devam edecek. Bu örgütlerin bölgemizden tamamıyla tasfiye edilmesi konusunda İran'la Türkiye arasında mutabakat var.

"SURİYE'DEKİ OLAYLARI DIŞ MÜDAHALEYLE AÇIKLAMAYA ÇALIŞMAK YANLIŞ OLUR"

Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır.

"TÜRKİYE KATKI SAĞLAMAYA HAZIR"

Son gelişmeler Şam'ın kendi halkı ve meşru muhalefetle uzlaşma sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır.

Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması.

Türkiye istikrarsızlık ortamından istifade etmeyen terör örgütlerine asla geçit vermeyecek.

BAKAN ARAKÇİ: İRAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ ORTAK ÇIKARLAR VE KAYGILAR BİZİ BİRLEŞTİRİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Türkiye ve İran'ın yakın ilişkileri var ve iki ülke arasındaki ortak çıkarlar ve kaygılar bizi birleştiriyor.

İran ve Türkiye, Lübnan'da ateşkesin sağlanmasını, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesini destekledi.

Netanyahu rejiminin Gazze'deki katliamlarının durdurulması konusunda hemfikiriz. ABD ve diğer Batılı devletlerin İsrail'e silah desteğini kesmesini çağrısını yineliyoruz.

Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı.

FİDAN, YARIN NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NA KATILACAK

Bakan Fidan yarın ve ertesi gün ise Brüksel’deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın ve 4 Aralık'ta 3 oturum olarak yapılacak.

DÜN ABD'Lİ MEVKİDAŞI BLINKEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fidan dün ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüşmüştü. AA'nın aktardığına göre; görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyemişti.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Bakan Fidan, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alınmıştı.