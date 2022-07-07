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SON DAKİKA | Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Sosyal medyadan yorum yağdı

07.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konya'da doktor Ekrem Karakaya görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem aynı hastanede çalıştığı ve akrabası olan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, Ekrem Karakaya ile ilgili olarak "İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı" dedi. Öte yandan sosyal medya sağlık sitelerinde, doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar dikkat çekti.

SON DAKİKA | Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor! Sosyal medyadan yorum yağdı

Son dakika: Doktor Ekrem Karakaya, dün Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Bir dönem aynı hastanede çalıştığı ve akrabası olan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, Ekrem Karakaya ile ilgili olarak "İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı" dedi. Karakaya'nın otruduğu apartmanın yöneticisi "Bu yapılan hunharca olan bir şey, yüreğimiz kaldırmıyor" derken komşu ise "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü" diye konuştu. Öte yandan sosyal medya sağlık sitelerinde, doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Öldürülen doktor Ekrem Karakaya

"ÖMRÜNÜ İNSANLIĞA ADADI"

Konya'da sinir krizi geçiren ve bir başka hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen saldırgan Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye'yi şoke eden olay sonrasında hastanede muayeneler durdu, meslektaşları da iş bıraktı. Cenazesi meslektaşlarının gözyaşlarıyla birlikte memleketine uğurlanan Karakaya düzgün kişiliği ve çevresindekilere yaklaşımıyla örnek gösterilen bir yaşam sürdü.

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Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, akrabası da olan meslektaşı Ekrem Karakaya'nın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemlerde kendisinin başhekim olarak görev yaptığı Develi Devlet Hastanesinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

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Ekrem Karakaya'nın idealist bir doktor olduğunu ifade eden Demirel, "Ekrem, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren mesleğini iyi yapabilmek için gönüllü olarak nöbetlere kalmak istedi. İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı. Görev şehidi oldu." dedi.

Demirel, "Ekrem, hastaya bağırmayı bir kenara bırak, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, çok nazik, beyefendi birisiydi. Bazı insanların fotoğraflarından anlarsınız, pırıl pırıl bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

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"YÜREĞİMİZ KALDIRMIYOR"

Ekrem Karakaya'nın Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki evinde site yöneticisi olan İbrahim Alıç da üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Karakaya'nın geride iki kız çocuğu ve gözü yaşlı eş bıraktığını dile getiren Alıç, şunları kaydetti:

"Bu yapılan hunharca olan bir şey, yüreğimiz kaldırmıyor. İnşallah bu son olsun, bir daha olmaması için, elimizden gelen gayret neyse, vatandaş olarak, millet olarak yardımcı olalım. Genç yaşta görevine aşık, düzgün bir insan. Aileye ne yapılması gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Konuşmak çok zor. Rabbim inşallah mükafatını cennette versin."

"CANİCE KATLEDİLMESİ BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Karakaya'nın üst kat komşusu Yahya Özüdoğru da Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

Karakaya'nın dost canlısı, güzel bir insan olduğunu, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getiren Özüdoğru, "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü. Geride bir eş, iki çocuk bıraktı. Acımız büyük, güzel bir insanı, güzel bir komşuyu kaybettik. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah, görev şehidi olarak öbür tarafta ağırlasın. Geride kalanlara Allah sabırlar versin." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Öte yandan, sosyal medya sağlık sitelerinde, doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Doktor Karakaya'nın bir hastasının, "Enerjik, dikkatli, insanları ve işini seven bir doktor. Gelecek vadediyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum." yorumunu yaptığı görüldü.

Başka bir hastanın da Karakaya hakkında paylaştığı "Annem anjiyo olmuştu, işlem sırasında, serviste ve taburcu olduktan sonra bile ilgiliydi. Hastalarına önem veren biri, güler yüzlü, samimi, her şey için teşekkür ederiz." ifadeleri dikkat çekti.

*Kaynak: AA

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