Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 12'sinin kimliklerinin belirlenmiş ve cenazeler memleketlerine uğurlanmıştı. Cenazeleri memleketine uğurlanan şehitlerimiz düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

ŞEHİT AYDIN KÖSE

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.

Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.