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Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, güvenlik güçlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Hırsız Kapanı 4' operasyonları neticesinde adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahıs gözaltına alındı.

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla "mala karşı işlenen suçlardan" aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı "Hırsız Kapanı 4" operasyonları yapıldı.

3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi

Operasyonda 7 bin 357 ekip, 31 bin 258 personel görev aldı. Bu kapsamda 6 bin 199 ikamet arandı. Aramalarda, aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 433, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8 ve diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 733 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 326 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 34 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 193 hükümlü ile yakalama kararı bulunan bin 942 şahıs olduğu tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet av tüfeği, 341 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca, 12 gram eroin, 3 bin 753 gram esrar, 28 gram bonzai, 2 bin 380 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. (İHA)


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Türkiye hırsız kapanı 4 operasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bir an önce tutuklansınlar ki af la çıkabilsinler
hiç kendinizi yormayın meclise uğrayın birde onların yakınlarını topladınız mı ülke temizlenir memlekette hırsız arsız kalmaz
ah ah birde hırsızlık yolsuzluk para sıfırlama sahtekarlık dolandırıcılık fetoya yardım yataklık eden müslüme devlet töreni yapanları yakalayabilseydik ne güzel olurdu
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