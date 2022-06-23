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  4. Son dakika: Türkiye ile ABD hattında kritik temas! İşte masadaki önemli konular

Son dakika: Türkiye ile ABD hattında kritik temas! İşte masadaki önemli konular

23.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade etti.

Son dakika: Türkiye ile ABD hattında kritik temas! İşte masadaki önemli konular

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin NATO’daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye’nin NATO’daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede Madrid Zirvesi’nde ele alınacak yeni stratejik konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler belirtildi. Müttefiklerin ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği aktarıldı.

1

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadele konusunda Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği kaydedilirken, somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağı vurgulandı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm’de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu da vurgulandı.

2

TAHIL MESELESİ

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Görüşmede BM’nin de dahil olduğu bu müzakere sürecinden netice alınmasının küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi. (İHA)

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