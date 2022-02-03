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Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da

03.02.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İLK GÖRÜŞME 14 OCAK'TA MOSKOVA'DA YAPILMIŞTI

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı. (AA)

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Ermenistan Türkiye
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