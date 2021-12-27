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SON DAKİKA | Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

27.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşmeyle ilgili olarak son dakika gelişmesi yaşandı. Açıklama diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. İşte Türkiye- Ermenistan arasındaki normalleşmenin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında başlayan normalleşmeyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ankara'da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan temsilcilerin ilk kez Moskova'da bir araya geleceklerini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

ÖZEL TEMSİLCİLER ATANDI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşmeye yönelik ilk adımlar atılmıştı. Ermenistan, özel temsilci olarak Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ise eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı atamıştı.

"BÜTÜN BÖLGEYE BARIŞ GETİRECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'la normalleşmeye sıcak bakıldığını belirterek, "Barış anlaşması bütün bölgeye barış getirecek. Bu gidişat da aslında iyi. Sayın Aliyev'de müteaddit kez ifade etti. Bu olumlu karşılıklı mesajlar son derece iyi. En kısa zamanda bu barış anlaşması da imzalanırsa, mayın haritası gibi teknik konular da çözülürse süreci hızlandırır" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Kalın Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını açıkladıİbrahim Kalın Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını açıkladı

PAŞİNYAN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEBİLİRİM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise dikkat çeken bir 'Türkiye' açıklaması yapmış, Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söylemişti.

Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! &quot;Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa...&quot;Ermenistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa..."

İLK TOPLANTI MOSKOVA'DA

Bu gelişmeler sonrasında Ankara'da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak. Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var."


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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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