Son dakika | Türkiye ile Irak arasında ilk mutabakat zaptı! 'Vize serbestisi' kararı alındı: Tarih 1 Eylül!

Son dakika haberi: Irak'a vize serbestisi başlıyor! Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı gerçekleşti.Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Ankara'da. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la mevkidaşı Hüseyin basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
Fidan vize serbestisi kararını ise "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık" ifadeleriyle duyurdu.
İmzalanan mutabakat zaptına göre; Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.
Bakan Fuad Hüseyin "Başika, Irak-Türkiye ortak eğitim kampına dönüştürülüyor. Üs alanındaki sorumluluk, Irak Ordusu'nda olacak" açıklamasında bulundu.