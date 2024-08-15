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  4. Son dakika | Türkiye ile Irak arasında ilk mutabakat zaptı! 'Vize serbestisi' kararı alındı: Tarih 1 Eylül!

Son dakika | Türkiye ile Irak arasında ilk mutabakat zaptı! 'Vize serbestisi' kararı alındı: Tarih 1 Eylül!

15.08.2024 18:52
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Son dakika haberi: Türkiye ile Irak arasında bir süredir görüşülen mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre iki ülke arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca Irak için vize serbestisi kararı da alındı. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olan uygulama 1 Eylül'de başlayacak.

Son dakika | Türkiye ile Irak arasında ilk mutabakat zaptı! 'Vize serbestisi' kararı alındı: Tarih 1 Eylül!

Son dakika haberi: Irak'a vize serbestisi başlıyor! Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı gerçekleşti.Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Ankara'da. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la mevkidaşı Hüseyin basın toplantısı düzenledi.

BAKAN FİDAN: TARİHİ ÖNEMDE

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

  • Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

AA-20240815-35405524-35405523-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_IRAK_BASBAKAN_YARDIMCISI_VE_DISISLERI_BAKANI_HUSEYIN_ILE_GORUSTU

VİZE SERBESTİSİ BAŞLIYOR

Fidan vize serbestisi kararını ise "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık" ifadeleriyle duyurdu.

IRAK-TÜRKİYE ORTAK EĞİTİM KAMPI OLACAK

İmzalanan mutabakat zaptına göre; Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

Bakan Fuad Hüseyin "Başika, Irak-Türkiye ortak eğitim kampına dönüştürülüyor. Üs alanındaki sorumluluk, Irak Ordusu'nda olacak" açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak Hakan Fidan
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