Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de Rusya ile varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Suriye'nin kuzeyindeki Türk-Rus ortak devriyesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/tseFhBlERy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

RUS HEYET ANKARA'YA GELİYOR

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara’ya gelmesinin planlandığı bildirildi.



