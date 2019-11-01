HABER

Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suriye'de, Soçi mutabakatı kapsamında YPG/PKK'ya verilen sürenin dolmasının ardından Rusya ile ortak devriye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'den (MSB) ortak devriyeye ilişkin açıklama geldi.

Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de Rusya ile varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Suriye'nin kuzeyindeki Türk-Rus ortak devriyesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

RUS HEYET ANKARA'YA GELİYOR

AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara’ya gelmesinin planlandığı bildirildi.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Kütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildiKütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildi
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ortak devriye Rusya Türkiye Suriye

En Çok Okunan Haberler

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyidir başlasınlar ABd den hayırlı olacağı kesin ha onlarında planı yokmudur tabi ki vardır ama bu sizinde planınızın olmadığı anlamınada gelmez
Putin'in Erdoğan a kaldır o haritayı önümden dediği senaryo başlıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.