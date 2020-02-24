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  4. Son dakika: Türkiye-İran sınırında bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Türkiye-İran sınırında bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Son dakika: Türkiye-İran sınırında bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD'da yer alan bilgilere göre Türkiye sınırında bir deprem daha geldi. 5.9'luk depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede depremin saati 18.05 olarak açıklandı.

Derinliğinin 4 km olarak kaydedildiği deprem tedirginliğe neden oldu.

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