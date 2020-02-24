Son dakika: Türkiye-İran sınırında bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD'da yer alan bilgilere göre Türkiye sınırında bir deprem daha geldi. 5.9'luk depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede depremin saati 18.05 olarak açıklandı.

Derinliğinin 4 km olarak kaydedildiği deprem tedirginliğe neden oldu.

