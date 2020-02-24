Son dakika: Türkiye-İran sınırında bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD'da yer alan bilgilere g\u00f6re T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131nda bir deprem daha geldi. 5.9'luk depremin ard\u0131ndan art\u00e7\u0131 sars\u0131nt\u0131lar\u0131n devam etti\u011fi b\u00f6lgede depremin saati 18.05 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. \nDerinli\u011finin 4 km olarak kaydedildi\u011fi deprem tedirginli\u011fe neden oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu \u00e7i\u00e7e\u011fi koparan yand\u0131! Cezas\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yorRize eski Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Altu\u011f Verdi'yi \u015fehit etmi\u015fti! \u00c7arp\u0131c\u0131 detaylara ula\u015f\u0131ld\u0131Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...