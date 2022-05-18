HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

Son dakika: Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

18.05.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasının yankıları sürerken Washington yönetiminden açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz" ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Türkiye karşı çıkmıştı! ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye'nin sıcak bakmadığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.

"DESTEKLİYORUZ VE MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİNE SICAK BAKMIYOR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek ve Türkiye’ye yönelik uyguladığı savunma sanayi yaptırımları nedeniyle iki ülkenin NATO üyeliğine, söz konusu sorunlar çözülene kadar onay vermeyeceğini ifade etti. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da sayısız çocuk cesedi bulundu!Kanada'da sayısız çocuk cesedi bulundu!
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıtSalda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

İlginizi Çekebilir

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.