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  4. Son Dakika: Türkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildi

Son Dakika: Türkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildi

08.09.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara'da yapılan Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turunda tarafların, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

Son Dakika: Türkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır istişarelerinin, 2'nci turunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da düzenlendiği belirtildi. Açıklamada "Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye Irak
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