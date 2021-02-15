Son Dakika: Türkiye'nin gözü kabine toplantısında! Kafe ve restoranlar açılacak mı, kısıtlamalar esneyecek mi?

Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Çarşamba günü yapılması beklenen toplantının ana gündem maddesinin koronavirüsle mücadele süreci ve tedbirler olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın brifing vereceği toplantıda, aşılamada gelinen son durum, mutant virüsle ilgili gelişmeler, sokağa çıkma kısıtlaması ile kafe ve restoranlarla ilgili kararların çıkması bekleniyor.

KARARLAR MART AYINDA UYGULANABİLİR

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararların, mart ayıyla birlikte uygulamaya geçebileceği belirtiliyor. Alınan tavsiye kararların başında 'yerinde karar' dönemi geliyor. Buna göre; vaka sayılarının az olduğu yerlerde kafe restoranlar belli kurallar çerçevesinde açılabilecek, kısıtlamalar esnetilebilecek.

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Toplantıda görüşülmesi beklenen bir diğer konu ise kısıtlama saatleri. Hürriyet'ten Erdinç Çelikhan'ın haberine göre çarşamba günkü toplantıda hafta içi kısıtlama saatleri daraltılabilir. İllere göre ise vaka yüküne göre hafta sonu denetimli şekilde esnemeler yapılabilir. Bununla beraber vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde ise ayrıca karar alınması bekleniyor.

