SON DAKİKA | Türkiye'nin gözü orada! Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi!

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala altılı masanın adayı için kritik gün geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği kritik toplantının öncesinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları kulisleri hareketlendirmişti. Altı lider de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

MANSUR YAVAŞ: GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM

Fox TV canlı yayınında konuşan Yavaş, adaylık teklifi gelirse "Görev olarak kabul edebilirim" demişti. Yavaş; Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iradeleri dışında bir karar ise almayacağının altını çizmişti.

AKŞENER, YAVAŞ'IN İSMİNİ Mİ MASAYA GETİRECEK?

Yavaş'ın bu açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, "Adaylık sinyali" olarak yorumlanmış; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın ismini adaylık için masaya sunacağı iddia edilmişti.

SAATLER KALA CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kritik toplantıya saatler kala ise CHP'den yeni bir açıklama geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirirken; cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP'li Özel'in açıklamaları şöyle;

"TAM DA MANSUR BEY'İN SÖYLEDİĞİ GİBİ..."

"Biz de uzun süredir bekliyoruz. Görünen o ki bugünkü toplantıda adayımız belirlenecek. Adaylık konusunda herkes başka bir şeyler söyleyebilir, hepimizin gönlünde ayrı bir aday olabilir ama genel başkanım bana bir çerçeve çizdi. Aylardır da bu çerçeve net: Adayı 6'lı masa belirleyecek ve bu aday 13. cumhurbaşkanı olacak. Bu tam da Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in hepimizin söylediğidir. Bu masadan çıkan irade bizim, hepimizin iradesidir.

ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bugünkü toplantıda karar alınmasını bekliyorum ama karar alınsa bile bugün, aday açıklanmayabilir.'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak' diyebilirler. Bizim adayımız Türkiye'yi nasıl yöneteceğini o tanıtımda tek tek anlatacaktır."