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  4. SON DAKİKA | Türkiye'nin gözü oradaydı... Tamam mı yola devam mı? Adaylık krizi sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama

SON DAKİKA | Türkiye'nin gözü oradaydı... Tamam mı yola devam mı? Adaylık krizi sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama

03.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünkü Millet İttifakı toplantısının ardından İYİ Parti'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Kritik toplantının hemen ardından üst düzey kurmaylarını parti genel merkezinde toplayan Meral Akşener, bugün de Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda nasıl bir karar aldığı merakla beklenen Akşener, kameraların karşısına geçti. İşte Türkiye'nin beklediği o açıklama...

Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Siyasetin gündemi için kritik öneme sahip toplantının ardından 6 liderin imzasıyla, öncekilere göre oldukça kısa olan açıklamada pazartesi günü yapılacak açıklama işaret edilirken İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirdi.

KURMAYLARINI TOPLADI

Dün akşam kurmaylarıyla gece geç saatlere kadar görüşen İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün de Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topladı. 13.30'da başlayan kritik toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

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AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantının ardından açıklama yapıyor.

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Akşener'in açıklamaları şöyle;

"En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İYİ Parti bir kıskaca alınmış, ölümle sırma rasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir.

Nasıl ki 2010'da milletin istikbaline kast edenlerin karşısında durduk bugün de dimdik duruyoruz.

Nasıl ki 2015'de milletin canına kast edenlerin karşısında durduk bugün de dimdik duruyoruz.

Nasıl ki 2020 yılında ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı şekilde dimdik duruyoruz.

Bugün de ceketimi assam seçilim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz.

Bu bizim partimizin kuruluş sebebidir, varoluş sebebidir.

Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik.

Milletimizin beklentilerini dinledik.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU MASAYA SUNDUK"

Tüm farklılıklarımıza rağmen 5 partiyle bir masaya oturduk. Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dünkü toplantıda da aday konusunu tartıştık. 5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk."

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Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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Meral Akşener

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