HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Türkiye'nin içini yakan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

Son dakika: Türkiye'nin içini yakan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

28.12.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'nin içini yakan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

2

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha! Sahibi tasmayı bırakınca saldırdıTürkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha! Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

1

Son dakika! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeSon dakika! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandıTürkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.