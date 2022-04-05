HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındılar

SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındılar

05.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya Karatay'da 4 yıl önce Necla ve Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 isim daha jandarma tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve günlerce konuşulan Necla ve Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 5 şüpheli daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖLÜ GİBİ DAVRANARAK KURTULMUŞTU

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

2

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

3

ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

ÇOBAN TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

4

Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büşra Durmaz kimdir?Büşra Durmaz kimdir?
Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtıKayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı
Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

İlginizi Çekebilir

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.