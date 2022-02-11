Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iki cinayette çok konuşulacak detay! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı, 8 Şubat günü KKTC'deki evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetmişti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilöy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Sabah'ın haberine göre Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi.

HALİL FALYALI SUİKASTINDA YENİ DETAY ORTAYA ÇIKTI: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti oldukça dikkat çekti. Falyalı'nın ölümündeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için KKTC'de tüm Emniyet birimleri seferber edildi.

Şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınırken cinayetin aydınlatılması için ekiplere Türkiye'deki Emniyet birimlerinden de her türlü destek veriliyor.

ORTAK OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Edinilen son dakika bilgisine göre; casino, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi.

HALİL FALYALI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastte şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

Tüm ihtimalleri titizlikle yürüten ve ortak bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, tetikçi olduğu belirtilen 3 kişinin sürat teknesiyle Türkiye'ya kaçtığı iddialarını da araştırıyor.

Falyalı'nın adamlarından birinin ifadesi ile Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği doğrultusunda İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birinin Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Yasak isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. Silahlı saldırıda Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralanmıştı. Olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.



