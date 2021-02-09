Son dakika! Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor

Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir güne şahitlik etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

"EN ÖNEMLİ EKSİKLİĞİMİZ FIRLATMA KORKUSU"

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

