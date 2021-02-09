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Son dakika! Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor

09.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Türkiye'nin Milli Uzay Programı açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programının açıklandığı toplantıda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda katılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir güne şahitlik etmek için biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.

Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projenin heyecanıyla karşınızdayım.

Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.

İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

"SIRADA GÖKTÜRK-3 UYDUSU VAR"

Dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız. sırada Göktürk-3 uydusu var.

Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

"EN ÖNEMLİ EKSİKLİĞİMİZ FIRLATMA KORKUSU"

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.

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