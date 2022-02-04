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Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

04.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin 2021 nüfusu belli oldu. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İşte son dakika haberinin haberin detayları...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika... Türkiye'nin 2021 nüfusu belli oldu. TÜİK'ten açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2021 yılı nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Türkiye
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