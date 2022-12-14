Son dakika: Türkiye'nin talebi kabul edildi! Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastının zanlısı Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor

Son dakika haberi: Hablemitoğlu suikastının zanlısı emekli albay Levent Göktaş, Türkiye'ye iade ediliyor. Bulgaristan mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'nin konuya ilişkin talebini kabul etti.

KARAR NİHAİ NİTELİKTE

Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIRKEN YAKALANDI

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastından sorumlu tutuluyor.

Göktaş'ın kasımın başında Bulgaristan'a kaçtığının tespit edilmesi üzerine, Türkiye tutuklanması için Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarmıştı. Türkiye, Göktaş'ın tutuklanmasının hemen ardından iadesini talep etmişti.

(AA)