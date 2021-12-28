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  4. Son dakika: Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı

Son dakika: Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı

28.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirilirken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı

Polonya’nın başkenti Varşova’da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

GİRİŞE 3 MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 13.40’ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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YARALANAN OLMADI

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Türkiye
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