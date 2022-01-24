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  4. SON DAKİKA: Türkiye o davayı takip ediyor! Pınar Gültekin cinayetindeki korkunç detay ortaya çıktı

SON DAKİKA: Türkiye o davayı takip ediyor! Pınar Gültekin cinayetindeki korkunç detay ortaya çıktı

24.01.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yakından takip ettiği Pınar Gültekin davasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen Pınar Gültekin'in duruşmasına bugün devam edildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli tıp ek raporunun geldiğini belirtti. Cinayette tüyler ürperten bir detay daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Türkiye o davayı takip ediyor! Pınar Gültekin cinayetindeki korkunç detay ortaya çıktı

Son dakika haberi: Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin davasında dokuzunca duruşma başladı. Bugünkü duruşmaya kan donduran ayrıntı damga vurdu. Gültekin ailesinin avukatları Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

SON DAKİKA: ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gelen son dakika bilgisine göre katil Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i canlı canlı yaktığı bir kez daha kesinleşti.

PINAR GÜLTEKİN'İN CANLI CANLI YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın aktardığı bilgiye göre Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı. Yoklama ile başlayan duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

PEŞ PEŞE İTİRAZLAR

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin
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