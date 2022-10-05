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  4. SON DAKİKA | Türkiye Onur Şener cinayetini konuşuyor! Olayla ilgili çarpıcı gelişme: Araştırılıyor

SON DAKİKA | Türkiye Onur Şener cinayetini konuşuyor! Olayla ilgili çarpıcı gelişme: Araştırılıyor

05.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da bir eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışma sonucunda müzisyen Onur Şener öldürüldü. Olayla ilgili yeni gelişmelere göre mahkeme, savcılığın adli kontrolle serbest kalan Gözde G. ile Jale E. hakkında tutuklanmaları yönündeki talebini reddetti. Öte yandan olay günü mekandaki kameraların kayıtta olmadığı ortaya çıkarken kameralara fiziki müdahalede bulunulup bulunulmadığı araştırılıyor.

SON DAKİKA | Türkiye Onur Şener cinayetini konuşuyor! Olayla ilgili çarpıcı gelişme: Araştırılıyor

Son dakika: Ankara'da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında, istedikleri şarkıyı bilmediğini söyleyen Şener'le tartışan 3 kişi, mekan çıkışında Şener'i, kırdıkları şişeyle yaraladı. Kamu kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve mekana 2 kadın arkadaşlarıyla gelen İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, müzisyen Şener'i boğazından ve yüzünden yaraladı. Vahşet sonrası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi ise tutuklandı. Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte Onur Şener haberinin detayları...

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. 'Hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından kaydı bulunan İlker Karakaş, 'taksirle yaralama' suçundan kaydı bulunan Semih Soyalp ve suç kaydı bulunmayan Ali Gündüz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay anında yanlarında bulunan Gözde G. ile Jale E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen Ankara Nöbetçi 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MAHKEME SAVCILIĞIN TALEBİNİ REDDETTİ

Savcılık, şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle serbest bırakılmalarına itiraz ederek, tutuklanmalarını talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

ÇARPICI GELİŞME: KAMERALAR KAYITTA DEĞİLMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olayın yaşandığı mekanın önündeki kameraların kayıt yapmadığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için mekana ait tüm kameralar ile çevre iş yerlerindeki kameraların kayıtlarına el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtları, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Eğlence mekanındaki kameralara fiziki müdahalede bulunulup bulunulmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin saç ve tırnaklarından alınan DNA örnekleri ile parmak izi örneklerinin de olayda kullanılan bardak üzerinde tespit edilen parmak izleriyle karşılaştırmasının yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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cinayet Ankara
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