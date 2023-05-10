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  4. Son dakika: Karar merakla bekleniyordu! Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle

Son dakika: Karar merakla bekleniyordu! Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle

10.05.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı. Öte yandan görüşmede Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması da vurgulandı.

Son dakika: Karar merakla bekleniyordu! Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenen dörtlü toplantının ardından yapılan ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın katıldığı toplantıda bakanların Türkiye ve Suriye arasında devletlerarası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan "içerikli ve açık bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK Kararı ve 'Astana Formatı' çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından, Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi.

Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcılarını, dört ülkenin Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar."

Açıklamada, bakanların toplantıdaki görüş alışverişinin "olumlu ve yapıcı bir atmosferde" gerçekleştiğine işaret edilerek, bakanların ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. (AA)

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