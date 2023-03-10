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Son dakika | Türkiye sandık başına gidiyor! Tüm gözler bu konuşmadaydı, Erdoğan resmen duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta, karar Resmi Gazete'de

10.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin seçim kararı için beklediği an geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi olarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına ilişkin kararı imzaladı. İmzanın ardından bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, kararın yarınki Resmi Gazete'de ve bugünkü mükerrer sayısında yayımlanacağını bildirdi. 18 Haziran'da yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilmesine değinen Erdoğan, konuşmasında depremin yaralarının sarılmasına vurgu yaptı.

Son dakika | Türkiye sandık başına gidiyor! Tüm gözler bu konuşmadaydı, Erdoğan resmen duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta, karar Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Türkiye sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ederken 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Erdoğan depremlerden sonra da 14 Mayıs tarihini işaret ederken resmi açıklama için gözler Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına çevrildi. Erdoğan kritik kararı imzalamak ve duyurmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kameralar karşısına geçti.

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SON DAKİKA: ERDOĞAN İMZALADI! SEÇİMLER 14 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenerek 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine yönelik kararı imzaladı.

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"YSK 2 AYLIK SEÇİM TAKVİMİNİ BAŞLATACAK"

Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

  • Biraz önce 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek.

  • Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı 2 büyük deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı.

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"SON 1 HAFTANIN SİYASİ GÜNDEMİ BU TEHDİDİN NE KADAR ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUN GÖSTERMEYE YETERLİ"

  • Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Bizim bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkeyi normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği belirsizlikler deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son 1 haftanın siyasi gündemi dahi bu tehdidin ne kadar büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterli.

  • Ülkenin bir bölümü yıkımın altında feryat ederken öteki taraftaki bir kesimin kendi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletimizin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye’nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

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"KARAR BUGÜN MÜKERRER SAYIDA YAYIMLANACAK"

  • Anayasa'nın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz.

  • Kararın bugün mükerrer sayıda yayımlanması da muhakkak olacaktır.

HATAY MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'E TEPKİ

  • Ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, ilk gün arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda da Cumhur İttifak olarak buraları dolaşmaya başladık.

  • Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmanın ötesinde cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük. 'İskenderun'da ne var' diyor, kruvazör gemi var, çadır da var konteyner de. İskenderun'a geldim ama senin haberin yoksa ben ne yapayım.
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  • Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracak. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA ÇAĞRI

  • Türkiye depremlerin yaralarını tamamen kaldırmadan, kayıplarını tümüyle telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz. Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve ittifaklar olarak attığımız her adımda bu hakikate bağlı kalmalıyız. 14 Mayıs süreci kısır siyasi çekişmelerin, yalan ve iftira üzerine kurulu kampanyaların mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil edilmek için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK KAMPANYAMIZ MÜZİKSİZ OLACAK"

  • Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. İkili görüşmeler suretiyle kampanyamızı sürdüreceğiz.

KARAR RESMİ GAZETE'NİN MÜKERRER SAYISINDA

Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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