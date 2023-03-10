Son dakika | Türkiye sandık başına gidiyor! Tüm gözler bu konuşmadaydı, Erdoğan resmen duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta, karar Resmi Gazete'de

Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Bizim bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkeyi normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği belirsizlikler deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son 1 haftanın siyasi gündemi dahi bu tehdidin ne kadar büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterli.