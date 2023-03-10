Son dakika | Türkiye sandık başına gidiyor! Tüm gözler bu konuşmadaydı, Erdoğan resmen duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta, karar Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Türkiye sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ederken 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Erdoğan depremlerden sonra da 14 Mayıs tarihini işaret ederken resmi açıklama için gözler Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına çevrildi. Erdoğan kritik kararı imzalamak ve duyurmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kameralar karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenerek 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine yönelik kararı imzaladı.
Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:
Biraz önce 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek.
Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Bizim bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkeyi normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği belirsizlikler deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son 1 haftanın siyasi gündemi dahi bu tehdidin ne kadar büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterli.
Anayasa'nın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz.
Ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, ilk gün arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda da Cumhur İttifak olarak buraları dolaşmaya başladık.
Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.