HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Türkiye şehidine ağlıyor! Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini açıkladığı görüntüler milyonları hüzne boğdu: ‘Bir kız çocuğu…’

SON DAKİKA | Türkiye şehidine ağlıyor! Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini açıkladığı görüntüler milyonları hüzne boğdu: ‘Bir kız çocuğu…’

01.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verildi ve evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Ataş'la ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yayınlandı. Öte yandan şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi

Son dakika: Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın Kovancılar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

aa

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

İnfaz koruma memuru şehit olmuştu! Hain saldırıya ilişkin yeni gelişme: 9 bin saat izlendilerİnfaz koruma memuru şehit olmuştu! Hain saldırıya ilişkin yeni gelişme: 9 bin saat izlendiler

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

aca

ŞEHİDİN VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı. (İHA)

AW725917_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'deki hain saldırıda yeni detaylar! Türkiye'ye gelişte kullanmışlar... Parçaları ele geçirildi, rotası belirlendiMersin'deki hain saldırıda yeni detaylar! Türkiye'ye gelişte kullanmışlar... Parçaları ele geçirildi, rotası belirlendi
Çipras'tan Türkiye ile ilgili flaş sözler! '2021 yılında fırsatı kaçırdık...'Çipras'tan Türkiye ile ilgili flaş sözler! '2021 yılında fırsatı kaçırdık...'
AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!
Anahtar Kelimeler:
şehit Elazığ Pençe Kilit Operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti!

Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti!

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

EYT’den kaç kişi emekli olacak? Canlı yayında açıkladı...

EYT’den kaç kişi emekli olacak? Canlı yayında açıkladı...

Katar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunuldu

Katar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunuldu

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.