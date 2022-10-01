SON DAKİKA | Türkiye şehidine ağlıyor! Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini açıkladığı görüntüler milyonları hüzne boğdu: ‘Bir kız çocuğu…’

Son dakika: Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın Kovancılar ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

ŞEHİDİN VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı. (İHA)





