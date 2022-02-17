Son dakika... Türkiye SİHA’lar için harekete geçti! Gizlilik anlaşmaları imzalandı…

Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yerli ve millî ürünler son dönemde sadece yurt içinde değil, dünya genelinde de başarılı bir noktaya ulaştı. Başta insansız hava araçları olmak üzere birçok yerli silah çok sayıda ülkeye ihraç edilirken, millî teknolojinin güvenliği konusu da önem kazandı. Bu kapsamda Türkiye, savunma sanayi alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.

GİZLİLİK ANLAŞMALARI İMZALANDI

Türk SİHA’larını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Polonya ile savunma sanayiinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı koruması için mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre, savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra, her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak. Bilgi ve belgeler üçünü kişilere paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişimi olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunları muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak.

21 GÜN ÖNCEDEN ZİYARET TALEBİ

Gizlilik dereceli bilgilerin transferi konusunda da önlemler alınacak. Çalınma ve sızmasına karşı gizlilik dereceli bilgiler diplomatik kanalarla ve askerî ateşe yoluyla gönderilecek. Acil durumlarda gizlilik dereceli bilgi yetkili kişiler tarafından elden taşınacak. Gizlilik derecesi yüksek sistemlerin geliştirileceği ve bulunacağı tesislere erişim için yapılacak ziyaretlere de güvence altına alınacak. Ziyaret yapacak personel, ev sahibi ülkeye 21 gün önceden ziyaret talebinde bulunacak. Bu talep, diplomatik kanallar aracılığı veya askeri ataşeler aracılığı ile bildirilecek. Konuk personelin adı, soyadı, doğum yeri, tarihi, uyruğu, pasaport numarası, görevi, ziyaret tarihi, süresi ve ziyaretin kapsamı belirtilecek.

BİR ÇOK ÜLKE SIRADA… TB2'LERE YOĞUN İLGİ

Baykar tarafından geliştirilen millî SİHA Bayraktar TB2, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Etiyopya’da da TB2 SİHA’lar kullanılırken, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan da Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.



