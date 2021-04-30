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Son Dakika: Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

30.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdiğini belirtti.

Son Dakika: Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.,

3'ÜNCÜ AŞI OLDU

Biontech ve Sinovac aşısından sonra Sputnik V aşısı koronavirüse karşı Türkiye'de kullanılacak 3'üncü aşı oldu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Son Dakika: Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandıSon Dakika: Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

RUS AŞISININ ÜRETİLECEĞİ MERKEZ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği merkez ilk kez görüntülendi. CinnaGen İlaç kurucu ortağı ve CEO’su Ferhat Farsi, GMP sertifikasyonu tamamlanan tesiste “aşı dolumu” değil sıfırdan aşı üretimi yapılacağını vurguladı.

Sputnik V aşısının üretileceği tesis ilk kez görüntülendiSputnik V aşısının üretileceği tesis ilk kez görüntülendi


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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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