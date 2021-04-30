Son Dakika: Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

3'ÜNCÜ AŞI OLDU

Biontech ve Sinovac aşısından sonra Sputnik V aşısı koronavirüse karşı Türkiye'de kullanılacak 3'üncü aşı oldu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

RUS AŞISININ ÜRETİLECEĞİ MERKEZ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği merkez ilk kez görüntülendi. CinnaGen İlaç kurucu ortağı ve CEO’su Ferhat Farsi, GMP sertifikasyonu tamamlanan tesiste “aşı dolumu” değil sıfırdan aşı üretimi yapılacağını vurguladı.



