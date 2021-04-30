Son Dakika: Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
Biontech ve Sinovac aşısından sonra Sputnik V aşısı koronavirüse karşı Türkiye'de kullanılacak 3'üncü aşı oldu.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandığını açıklamıştı.
Öte yandan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği merkez ilk kez görüntülendi. CinnaGen İlaç kurucu ortağı ve CEO’su Ferhat Farsi, GMP sertifikasyonu tamamlanan tesiste “aşı dolumu” değil sıfırdan aşı üretimi yapılacağını vurguladı.