Son Dakika: Türkiye Ukrayna'da asker konuşlandıracak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken Putin ve Zelenskiy'nin görüşüp görüşmeyeceği de merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki liderin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Çavuşoğlu "Türkiye Ukrayna'da asker konuşlandıracak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ZELENSKİY İLE PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?

Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek.

TÜRKİYE UKRAYNA'DA ASKER KONUŞLANDIRACAK MI?

Türkiye'nin asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıntılar geliyor...

