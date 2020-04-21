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  4. Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan M-4 kara yolunda beşinci devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan M-4 kara yolunda beşinci devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan M-4 kara yolunda beşinci devriye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verdi.


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İdlib Rusya

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